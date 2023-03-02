BM'den İsrail'e "etnik temizlik" tepkisi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Smotrich'in ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Dujarric, özellikle bir hükümet yetkilisinin bu tarz sözler sarf etmesinin sorumsuzluk olduğunu belirterek, aynı zamanda bunun BM kararlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan Dujarric, "Smotrich'in ifadeleri kışkırtıcı ve mevcut durumu alevlendirici nitelik taşıyor. Bu tarz açıklamalar kabul edilemez." dedi.

AŞIRI SAĞCI SMOTRİCH'IN İFADELERI TEPKİ ÇEKİYOR

İsrail'de Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekleyerek bölgede etnik temizlik çağrısı yapmıştı.

Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunan sosyal medyadaki bir paylaşımı "neden beğendiği" sorulan Smotrich, “Çünkü Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” yanıtını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Smotrich'in sözlerini "iğrenç ve sorumsuzca" olarak nitelendirmişti.