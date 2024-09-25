BMGK'da Ukrayna toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise reformun gerekliği olduğunu söyledi. Lavrov, “Rusya ve Çin bu sürecin tehlikeli oyunlara dönüştürülmesine izin vermeyecek" dedi.

Amerika Birleşik Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Güvenlik Konseyi için reforma çağrısı yaptı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden’a yanıt verdi.



Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde reform yapılması gerektiğini ancak acele etmemek gerektiğini ifade etti.



Rus Dışişleri Bakanı, reformların bazı ülkelerin tekelinde olmadan gerçekleşmesi için çabalayacaklarını söyledi. Lavrov, reform konusunun ulusal çıkarların çarpışmasına neden olduğunu belirtti.



Rus Dışişleri Bakanı Amerika’yı işaret ederek reformların tehlikeli oyunlara dönüşmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.



Lavrov ayrıca Çin'in bu konuda Rusya'yla tamamen aynı görüşte olduğunu ifade etti.



Güvenlik Konseyi reformu tartışılırken Konsey Ukrayna için toplandı.



Ukrayna’da barış ve güvenliğin sağlanması" başlıklı toplantıda Ameraki Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’ya yardım ettiği gerekçesiyle İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Çin’i suçladı.



Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna yerine Gazze'deki durumu görüşmek için oturum düzenlemesi gerektiğini söyledi.



Rus Temsilci, Amerika’nın Güvenlik Konseyi’nde 5 kez Filistin’de ateşkes kararı alınmasını veto ettiğini hatırlattı.