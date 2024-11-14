Brezilya'da üst üste 2 patlama! Ölü ve yaralılar var

Brezilya'da, Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesi duyuldu. Yüksek Mahkeme'de bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edilirken patlamalarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Brezilya'da üst üste 2 patlama! Ölü ve yaralılar var
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Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınındaki bir meydanda 2 patlama sesi duyuldu. Ajans Brasil'in haberine göre, patlamaların ardından Yüksek Mahkeme'de bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Patlamalarda şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Patlama seslerinin geldiği noktalara yakın olan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre'nin bulunduğu alan ise yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, açıklamasında, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

PATLAMANIN İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU AÇIKLANDI

Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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