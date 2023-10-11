Brüksel’de NATO Toplantısı!

NATO üyesi 50 ülkenin Savunma Bakanları Belçika’da toplandı. Brüksel’deki NATO Karargahı’nda iki gün sürecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’de katılıyor.



Toplantı gündeminde sıcak başlıklar var. Ukrayna’dan Sırbistan-Kosova gerilimine, sıcak çatışmaların sürdüğü Filistin-İsrail’e uzanan gelişmeler konuşulacak.



NATO Karargahı’ndaki süpriz isim Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu. 2022’den beri NATO'ya ilk kez gelen Zelenskiy'i karargahın girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı.



Zelenskiy gelecek kışın ülkesi için en büyük sınamalardan biri olacağını söyledi. NATO’dan hava savunma desteği istemeye geldiğini kaydetti.

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Toplantının ilk gününde ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı yapıldı.



Toplantının yarınki bölümüne İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (YOEV GALINT) katılacak. Stoltenberg, toplantıya görüntülü bağlanacak Gallant'ın İsrail'deki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini ifade etti.