Bu tüy altından daha değerli! Fiyatı dudak uçuklatıyor...

Bu tüyün fiyatını duyanlar çok şaşırıyor. Nesli tükenmiş Yeni Zelanda Huia kuşuna ait bir tüy, rekor fiyata alıcı buldu.

Bu tüy altından daha değerli! Fiyatı dudak uçuklatıyor...
Editör: Yağmur Biçen

Dudak uçuklatan fiyat Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş olan bir tür olan Huia kuşuna ait tüy. 46 bin 521 dolara yaklaşık 915 bin TL'ye satılarak dünyada şu ana kadar satılmış en pahalı tüy oldu.

NTV'den Ecem Topçu'nun haberine göre Müzayede öncesi 3 bin dolara alıcı bulması beklenen 9 gram ağırlığındaki tüye gelen ilk teklifler tahminlerin çok üstündeydi.

Huia kuşuna ait tüy müzayede sonrasında 46 bin 521 dolara alıcı bularak, dünya genelinde satılmış en pahalı tüy oldu. 

Bir önceki rekor 2010 yılında 8 bin 400 dolara satılan başka bir huia tüyüne aitti.

Yeni Zelanda'da altının gram fiyatı 127 dolar civarında, 9 gramlık Huia tüyün gramı ise 5.169 dolara denk geliyor. Bu da tüyü altından 40 kat daha değerli hale geitiriyor.

Gizlilik anlaşmaları nedeniyle satıcı veya alıcı hakkındaki bilgiler açıklanmadı. Ancak her ikisinin de kayıtlı koleksiyoner oldukları ve Yeni Zelanda merkezli oldukları öğrenildi. 

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# Tüyler # yeni zelanda
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