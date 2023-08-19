Burkina Faso ve Mali'den Nijer'e destek!

Fransa'nın ve Batı'nın Afrika'daki maşası Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerin genelkurmay başkanları Nijer gündemiyle ikinci kez bir araya geldi.

Topluluğun Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Musah, Nijer'e askeri müdahalede bulunmak için Birleşmiş Milletler iznine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Komiser Musah, Nijer'e askeri operasyonun gününün belli olduğunun söyledi. Musah, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız." dedi.

MALİ VE BURKİNA FASO'DAN NİJER'E DESTEK

Öte yandan Nijer gibi Fransa ve Batılı sömürgecilere karşı bayrak açan iki ülke Burkina Faso ve Mali...

Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi.

İki ülke daha önce yayınladıkları ortak bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunmuştu.

NİJER'DE MİLİS GÜCÜ OLUŞTURULDU

Nijerliler ise ülkelerini savunmak için gönüllü olarak milis yazılmaya başladılar.

Nijer'deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor.