Camiden çıkanlara ateş açıldı! 3 kişi hayatını kaybetti...
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde camiden çıkanlara ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Afgan medyasında yer alan haberlere göre, Poşt-e Kuh ilçesinin Kotvali köyündeki camide dün teravih namazı sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganların camiden çıkan Afganlara ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Farah Emniyet Müdürü Abdul Zahir Hadem, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.