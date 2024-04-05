Camiden çıkanlara ateş açıldı! 3 kişi hayatını kaybetti...

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde camiden çıkanlara ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Camiden çıkanlara ateş açıldı! 3 kişi hayatını kaybetti...
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Afgan medyasında yer alan haberlere göre, Poşt-e Kuh ilçesinin Kotvali köyündeki camide dün teravih namazı sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganların camiden çıkan Afganlara ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Farah Emniyet Müdürü Abdul Zahir Hadem, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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