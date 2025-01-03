"Cemal" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı! Süleymanı ve Mühendis, Tahran'da anıldı

Direniş cephesinin iki önemli komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis’in hayatını konu edinen “Cemal” belgesinin ilk gösterimi İran’da yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı ve Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi El-Mühendis’in mücadele dolu hayatını anlatan belgesel, üç buçuk yıllık bir araştırma ve çalışma sonrası yayına girdi.

Yönetmenliğini Muhammed Habibi Mansur’un üstlendiği belgesel için Tahran’daki İslam Devrimi Sanat Havzası’nda tören düzenlendi.

Törene Ebu Mehdi El-Mühendisi’nin ailesi, kültür, sanat ve medya camiasından çok sayıda isim katıldı. Belgesel, Kasım Süleymani'nin ölümünün 5'inci yıl dönümü kapsamında yayınlandı.

Törenin ardından konuşan İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği Genel Müdürü Hüccetül-İslam Ali Kerimiyan, Süleymani ve Mühendis’in hayatından onlarca belgesel üretilebileceğini söyledi.

Hüccetül-İslam Ali Kerimiyan, "Hayatta olan Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis ile şehit olan Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in arasında ne kadar fark var? Bugün, Amerika’da bile bu şehitlerin resimlerinin taşındığını görüyoruz. Bu, onların birer küresel simgeye dönüştüğünü gösteriyor. Şehitlerin yaktığı meşale asla sönmeyecek, aksine her geçen gün daha da parlayacaktır. Direniş cephesi iniş çıkışlarına rağmen kazanan taraftır. Amerika, trilyonlarca dolar harcamasına rağmen başarısız oldu ve yine başarısız olacaktır." dedi.