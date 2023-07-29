Cezayir'den milli medya hamlesi! Cezayir medya alanında da Fransa etkisini bitirdi

Cezayir resmi haber ajansından Fransa'nın ünlü medya ajansı için çöplük benzetmesi yapıldı. Cezayir'in resmi haber ajanslarından olan APS, Fransa'da ünlü olan France 24'ün Cezayir'de çıkan yangınlar hakkında yaptığı haberleri baz alarak, France 24'ü çöplük kanal olarak nitelendirdi.

CEZAYİR'E KARŞI KAMPANYA YÜRÜTTÜ!





APS’de yayınlanan içerikte, Fransa resmi kanallarına bağlı France 24, Cezayir’e karşı içerik ürettiği gerekçesi ile ağır şekilde eleştirildi. Eleştiride şu notlar dikkat çekti:

- Akdeniz havzasının çoğu bölgesinin alevler içinde olduğu bir dönemde, müptezel ve rezil France 24 kanalı, Cezayir’i hedef almaktan başka bir şey bulamadı.

- Akdeniz havzasının çoğu bölgesinin alevler içinde olduğu bir dönemde, müptezel ve rezil France 24 kanalı, Cezayir’i hedef almaktan başka bir şey bulamadı. Kötülük, kaos ve manipülasyon kanalı, hiçbir çabadan kaçınmayan ve yangınları söndürmek için maddi ve insani imkanlarını seferber eden Cezayir hakkındaki kullanan rezil yalanlarını durdurmalıdır!

FRANSA TERÖRÜ DESTEKLİYOR

France 24’ün Cezayir'de terör eylemleri yapan ayrılıkçı grup Amaziğ-Berberi Kabail Bölgesi Kendi Kaderini Tayin Hakkı Hareketi’i (MAK) propagandası çerçevesinde yayın yaptığı iddiasında bulundu. Yangınlardan etkilenen şehirler değil, terör örgütünün yaptığı eylemlerin France 24 için daha önemli olduğu belirtildi.





Cezayir, 13 Haziran 2021’de France 24'ün Cezayir’deki akreditasyonunu dezenformasyon, halkı kin ve nefrete sevk edecek haber yaptığı gerekçesiyle iptal etmişti.



Fransa-Cezayir arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'nun haziran programı kapsamında yapacağı Fransa ziyareti ertelenmişti. Tebbun, iptal programının ardından Rusya, Katar, Çin ve Türkiye’ye resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.