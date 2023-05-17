Charlie Hebdo'dan skandal kapak! Türkiye'den çok sert tepki

Fransız Charlie Hebdo dergisi skandallarına bir yenisini daha ekledi. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,, sosyal medya hesabından, Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi. Kalın paylaşımında şunları kaydetti:

- Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.

ALTUN'DAN CHARLİE HEBDO DERGİSİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtladığını belirtti.

"Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti: