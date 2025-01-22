Çığ faciası! 4 kişi araçların altında kaldı

Kırgızistan'da, Bişkek ile Oş şehirlerini birbirine bağlayan kara yolunda büyük bir çığ felaketi meydana geldi. 4 aracın çığ altında kalması sonucu, bölgedeki arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Olay, yerel saatle 19.40 sularında Bişkek-Oş kara yolunun Töö-Aşuu Tüneli önünde gerçekleşti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, araçların çığ altında kalmasından sonra bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin hızla çalıştığını ve 4 kişiyi kurtardıklarını belirtti.

Ajikeyev, kısıtlı ulaşım sağlanan yolun tamamen açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.