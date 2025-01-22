Çığ faciası! 4 kişi araçların altında kaldı
Kırgızistan’da Bişkek-Oş kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde 4 araç çığ altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, araçlardaki 4 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı.
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Kırgızistan'da, Bişkek ile Oş şehirlerini birbirine bağlayan kara yolunda büyük bir çığ felaketi meydana geldi. 4 aracın çığ altında kalması sonucu, bölgedeki arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Olay, yerel saatle 19.40 sularında Bişkek-Oş kara yolunun Töö-Aşuu Tüneli önünde gerçekleşti.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, araçların çığ altında kalmasından sonra bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin hızla çalıştığını ve 4 kişiyi kurtardıklarını belirtti.
Ajikeyev, kısıtlı ulaşım sağlanan yolun tamamen açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı