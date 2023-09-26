Çin İle Suriye Arasında İş Birliği

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Çin temasları devam ediyor.



Beşar Esad Pekin'de Çin Başbakanı Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Cao Lıci ile görüştü.



Başbakan Li, Şi Cinping – Beşar Esad görüşmesine vurgu yaptı. Li, Çin – Suriye ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için yeni bir plan sunduğunu söyledi.



Li Çiang, Çin'in Suriye ile ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeye ve halklar arası alışverişi güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Suriye'nin Kuşak ve Yol Girişimi, Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi'ni uygulamak ve iki ülkenin ortak çıkarlarını savunmak için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.



Beşar Esad, Çin Başbakanı ile görüşmesinin ardından bu kez Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci ile görüştü.



Cao Lıci, Çin'in iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamak, dostane işbirliğini derinleştirmek, ortak çıkarları korumak ve Çin-Suriye stratejik ortaklığının yeni ve daha büyük gelişimini ilerletmek için Suriye ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.



Cao, Ulusal Halk Kongresi'nin işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun pekiştirilmesine ve pratik işbirliğinin teşvik edilmesine katkıda bulunmak için Suriye Halk Meclisi ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.



Beşar Esad, Çin'in dünya barışı, adaleti ve ilerlemesini teşvik etmede daha büyük bir rol oynamasını beklediğini söyledi. Esad, Suriye'nin ikili işbirliğini güçlendirmeye ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşımaya istekli olduğunu belirtti.