Çin ile Suriye arasında stratejik ortaklık kuruldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'in Hangzhou (HANGCAO) şehrinde bir araya geldi. Şi, Suriye'yi yabancı müdahalelere karşı çıkma konusunda desteklediklerini söyledi. Beşar Esad da Çin'in içişlerine müdahale edilmesine karşı çıktıklarını belirtti. Görüşmenin ardından İki taraf stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin ortak bildiri yayınladı.

ÇİN İLE SURİYE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK KURULDU

Asya Oyunları'nın açılışı için Çin'e giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'in doğusundaki Zhejiang (ŞEJAN) Eyaleti'nin Hangzhou (HANGCAO) kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından Çin ile Suriye arasında stratejik ortaklık kurulduğu açıklandı.

Şi, Suriye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ülkelerinden biri olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki yasal koltuğunun yeniden tesis edilmesine yönelik karara eş sponsorluk yapan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.



Çin Devlet Başkanı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 67 yıl boyunca, Çin-Suriye ilişkilerinin uluslararası durumdaki değişikliklere karşı koyduğunu ve dostluklarının zaman içinde daha da güçlendiğini söyledi.



Şi, stratejik ortaklığın kurulmasının ikili ilişkilerin tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını kaydetti. Çin Devlet Başkanı, Çin'in iki ülke arasındaki ilişkileri zenginleştirmek ve Çin-Suriye stratejik ortaklığını sürekli ilerletmek için Suriye ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.ES//

Şi, "Çin, Suriye'yi yabancı müdahalelere karşı çıkma, tek taraflılığı ve zorbalığı reddetme ve ulusal bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konularında desteklemektedir." ifadelerini kullandı.



Çin Devlet Başkanı, ayrıca Suriye'nin diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük bir rol oynamasını desteklediklerini de sözlerine ekledi.ES//

Suriye Cumhurbaşkanı Esad ise Çin'in uluslararası ilişkilerde her zaman uluslararası adalet ve hakkaniyetin yanında yer aldığını, uluslararası hukuk ve insancıllığı desteklediğini ve önemli ve yapıcı bir rol oynadığını söyledi.



Beşar Esad, Çin hükümetine Suriye halkına verdiği paha biçilmez destek için teşekkür ederken, Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahaleye şiddetle karşı çıktığını, Çin'in uzun vadeli sadık dostu ve ortağı olmaya hazır olduklarını belirtti.



Suriye Cumhurbaşkanı ülkesinin Suriye-Çin stratejik ortaklığının kurulmasını ikili dostane işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu arttırmak için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.



Görüşmelerin ardından Kuşak ve Yol işbirliği, ekonomik ve teknolojik işbirliği gibi alanlarda ikili işbirliği belgeleri imzalandı.



İki taraf stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin ortak bildiri yayınladı.