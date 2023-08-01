Çin'de Doksuri alarmı! Pekin'de 11 kişi hayatını kaybetti

Çin, Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlarla mücadele ediyor.

Pekin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi.

Olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar Çin'in başkenti Pekin'de 127 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildi.

Sadece Pekin değil Çin'in pek çok bölgesi yağışlardan etkilendi. Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010'dan beri ikinci kez "kırmızı alarm" vererek bölge sakinlerine "nehirlerden uzak durma" uyarısında bulundu.

Çin genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor.