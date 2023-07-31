Çin'de Doksuri alarmı! Pekin'de 2 kişi hayatını kaybetti

Çin'e ulaşan Doksuri Tayfunu ülkede etkisini sürdürüyor.

Pekin'in Mentougou bölgesinde devam eden sağanak nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010'dan beri ikinci kez "kırmızı alarm" vererek bölge sakinlerine "nehirlerden uzak durma" uyarısında bulundu.

Fucian eyaletinde ulaşımın durduğu, iş yerlerinin kapatıldığı, okullarda eğitime ara verildiği ve 354 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hıbey eyaletinin Baoding şehrinde 2. derece alarm verilirken, 54 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Çin genelinde genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Doksuri Tayfunu ile mücadele eden bir diğer Asya ülkesi ise Filipinler.

Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e çıktı.