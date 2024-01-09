Çin'de İngiliz Casusları Yakalandı

Çin güvenlik teşkilatı devlet sırlarını ve istihbaratını aktaran bir İngiliz casusu yakaladı.

Çin'den yapılan açıklamada Huang adlı casusun denizaşırı bir danışmanlık kurumunun başında bulunan yabancı uyruklu bir kişi olduğu kaydedildi.



Çin, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nin 2015'te Huang isimli kişi ile bağlantıya geçtiği ve kendisiyle "istihbarat işbirliği ilişkisi" kurduğunu açıkladı. Açıklamada, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nin Huang'a birçok kez Çin'e girmesini emrettiği ve Huang'ı Çin'le ilgili casusluk yapması ve istihbarat toplaması için yönlendirdiği belirtildi.



İngiltere için çalışan casusun İngiltere ve diğer yerlerde profesyonel istihbarat eğitimi aldığı ve İngiltere'nin Huang'ı istihbarat çapraz bağlantısı için özel casusluk ekipmanlarıyla donattığı bilgisi paylaşıldı.



Öte yandan ABD de bir donanma mensubunun Çin'e askeri istihbarat sağlamaktan 27 ay hapse çarptırıldığını duyurdu.



ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng “Thomas” Zhao’nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise konuyla ilgili olarak konuştu. Mao, "ABD bir yandan sözde 'Çin casusluğu' konusunda dezenformasyon yaymaya devam ederken, diğer yandan da Çin'i hedef alan geniş çaplı istihbarat faaliyetlerini kamuoyuna açıklıyor. Bu durum başlı başına oldukça açıklayıcıdır. Çin ulusal güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır" ifadelerini kullandı.