Çin'de Starbucks'ı geride bırakmıştı: Luckin Coffee ABD'de

Çin’de Starbucks’ın tahtını sarsan hızlı büyüyen kahve zinciri Luckin Coffee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) açılıyor. Şirket, pazartesi günü New York’ta ilk iki şubesini açarak, Starbucks ve Dutch Bros. gibi gençlere uygun fiyatlı ve sosyal medya trendlerine uyumlu içecekler sunan rakiplerle doğrudan rekabete başladı. Açılışlar, Luckin’in internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden indirimler ve hediyelerle duyuruldu.



2017 yılında kurulan Luckin, genç tüketicilere odaklanan, çoğunlukla paket servis sunan ve nakitsiz ödeme sistemleri kullanan bir marka. Çin’de içecek fiyatları Starbucks’a göre yaklaşık yüzde 30 daha uygun. Sade mağaza konsepti ve mobil uygulama üzerinden verilen siparişler sayesinde hızla yayılmayı başardı.



2023 yılında Çin gelirlerinde Starbucks’ı geçen Luckin, Seattle merkezli dev için ciddi bir rakip oldu. Starbucks’ın Çin’de bazı operasyonlarını elden çıkaracağı iddiaları gündeme gelse de şirket bu haberleri yalanladı.