Çin uzay serüvenine büyük adımlar attı: İlk kez gerçekleştirilecek!

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni seferde ilk kez sivil bir taykonotu uzaya gönderecek.

Çin uzay serüvenine büyük adımlar attı: İlk kez gerçekleştirilecek!
Son Güncelleme:

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), yarın Şıncou-16 mekiği ile uzay istasyonuna yollanacak yeni taykonot ekibini tanıttı.Çin uzay serüvenine büyük adımlar attı: İlk kez gerçekleştirilecek! - Resim : 1

İLK SİVİL YOLCU OLACAK

Uzay istasyonuna yapılacak beşinci insanlı seferde taykonotlar Cing Haypıng, Cu Yangcu ve Gui Hayçao'nun yer alacağı bildirildi. Pekin Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi olarak bilinen Beyhang Üniversitesi'nde uzay mühendisliği profesörü olan Gui, Çin'in uzaya yolladığı ilk sivil olacak.

Çin uzay programında bugüne dek yalnızca Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nden seçilen taykonotlar görev almıştı.

Uzay mekiği dinamiği ve yük taşıma konusunda uzman olan Gui'nin, bilimsel deneyleri için kullanılacak malzeme ve donanımların yörüngedeki işleyişinden sorumlu olacağı belirtildi.

Seferin komutanlığını üstlenecek Cing, daha önce Şıncou-7, Şıncou-9 ve Şıncou-11 görevlerinde yer almış tecrübeli bir isim olarak biliniyor.

Tümgeneral rütbesindeki bir asker olan 56 yaşındaki Cing, Çinli taykonotlar arasında dördüncü kez uzaya çıkan ilk kişi olacak.

Ekipteki diğer asker Cu ise ilk kez katılacağı uzay seferinde uçuş mühendisi ve operatör görevini üstlenecek.

Taykonotları uzay istasyonuna taşıyacak Şıncou-16 mekiği, yarın Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dünya # çin # Çin uzay istasyonu
Putin'den kritik hamle Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik İran'dan Taliban açıklaması Putin Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Çok Okunanlar
1 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
2 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
3 Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri!
4 İlber Ortaylı'nın okunmasını önerdiği 25 kitap
5 Maaşı geciken EYT'liler dikkat!