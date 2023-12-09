Çin'den Uzayda Yeni Adım! Metanla Çalışan Roket

Çin, sıvı metan yakıtlı "Cuçüe-2" (ZQ-2) roketiyle 3 uyduyu uzaya gönderdi. Cuçüe-2 roketi, dünyanın ilk metanla çalışan roketi olma özelliğini taşıyor.

Çin'den Uzayda Yeni Adım! Metanla Çalışan Roket
Çin'den Uzayda Yeni Adım! Metanla Çalışan Roket

Xinhua'nın haberine göre, Honghu, Honghu-2 ve Tienyi-33 (TY-33) uyduları, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Merkezi Pekin'de bulunan özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace tarafından üretilen roket, üç uyduyu yerden 460 kilometre yükseklikteki Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye konumlandırdı.

Fırlatış, Cuçüe-2 roketiyle gerçekleştirilen ikinci başarılı taşıma görevi oldu. Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-2, dünyanın metanla çalışan ilk roketi olma özelliği taşıyor. 49,5 metre uzunluğunda, 3,35 metre genişliğindeki roket, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Cuçüe-2'nin 14 Aralık 2022'deki ilk fırlatış denemesi başarısız olmuş, ardından 12 Temmuz'da ilk başarılı taşıma görevini icra etmişti.

Çin uzaya yeni uydular gönderdiÇin uzaya yeni uydular gönderdiBilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # roket # metan gazı
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