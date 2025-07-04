Corbyn ve Sultana yeni bir sol parti kuruyor

Birleşik Krallık’ta İşçi Partisi’nden ayrılan Zarah Sultana, eski lider Jeremy Corbyn’le birlikte barış ve adalet temelli yeni bir siyasi hareket kuracaklarını açıkladı. Girişim, Gazze politikalarına ve sosyal kesintilere tepki olarak doğdu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Corbyn ve Sultana yeni bir sol parti kuruyor
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Birleşik Krallık’ta siyaset sahnesinde önemli bir süreç yaşanıyor. Coventry South milletvekili Zarah Sultana, İşçi Partisi'nden ayrıldığını açıkladı. Sultana, eski parti lideri Jeremy Corbyn ile birlikte 'yeni bir sol parti kuracaklarını' ilan etti. 

Bu karar, hem partinin politik duruşuna tepki olarak hem de Gazze’deki katliama yönelik hükümet politikalarına sert bir eleştiriyle alındı.Sultana, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki mevcut siyasi sistemin ‘çürümüş’ olduğunu ve halkın gerçek bir alternatif aradığını söyledi.

Sultana, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İktidar, Gazze’deki soykırımın aktif bir ortağı. Yoksulluk artıyor, refah sistemi çöküyor, hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı. İşçi Partisi, bu sorunlara karşı hiçbir çözüm sunamıyor.”

Corbyn ve Sultana yeni bir sol parti kuruyor - Resim : 1

Sultana konuşmasında ,Başbakan Rishi Sunak’ın Mayıs ayında göçmenlik konusunda yaptığı ve sonrasında pişmanlık duyduğunu açıkladığı “ada halkı yabancılaştı” sözlerine de değindi.

"Biz bir yabancılar adası değiliz; birlikte yaşamayı seçen bir halkız. Önümüzdeki seçimde tercih çok net: Ya barbarlık ya sosyalizm," ifadelerini kullandı.

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