Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i tanıma kararı alan Norveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alan Norveç'in başbakanı Store ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de yaşananlar konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'i tanıma kararı alan Norveç Başbakanı ile görüştü
Editör: Yağmur Biçen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama yapıldı. Görüşmede, Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaptığı katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

NORVEÇ'E TEBRİK


Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulmasının ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Norveç'in, Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, Norveç hükümetini isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# norveç # filistin # türkiye
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