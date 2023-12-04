Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doha’da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Türkiye ile Katar arasında 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı için Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Gazze başta olmak üzere uluslararası meseleler ele alındı.

Erdoğan’ın temasları kapsamında Katar ile ekonomi, eğitim, kültür, turizm gibi çeşitli alanlarda 12 iş birliği anlaşmasına da imza atıldı.

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