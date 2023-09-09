Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle görüştü! "Mevcut sistem, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA üyesi ülkelerin lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi konusunda MIKTA’nın sorumluluğunu artırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle görüştü! "Mevcut sistem, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle görüştü! "Mevcut sistem, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz" - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MIKTA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 10 yıl önce oluşturulan MIKTA’nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurguladı. Erdoğan, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade etti. Erdoğan ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA’nın sorumluluğunu artırdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle görüştü! "Mevcut sistem, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz" - Resim : 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Hindistan G 20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor... G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!Hindistan G 20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor... G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!Dünya
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