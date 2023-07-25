Danimarka'da Kur'an-I Kerim'in yakılması hakkında gelişmeler

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Bu olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Twitter hesabından konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Erbaş hesabından ''Danimarka’da bir kere daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırı gerçekleştirildi. Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum.'' ifadesiyle kınama eylemini gerçekleştirdi.