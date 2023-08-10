Danimarka'da yine Kur'an-ı Kerim yakıldı!
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti. Marjinal Danimarkalı grup, Türk Büyükelçiliğinin de içinde bulunduğu bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde eylem yaptı. Eylemler polis korumasında yapıldı.
Danimarka'da yine Kur'an-ı Kerim'e saldırdılar.
Marjinal Danimarkalı grup, Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Eylemciler büyükelçiliklerin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakıp sloganlar attı.
Eylemler polis korumasında gerçekleşti.