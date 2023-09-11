Darbeci Hafter ile Atina yeni oyun peşinde! Hedef Türkiye



Libya'da Darbeci Hafter ve Yunanistan, Türkiye'ye karşı deniz yetki alanı anlaşması hazırlığında..



Hafter, tanınma karşılığında, Atina’ya Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını ortadan kaldırmayı vaat etti.



Hafter'in desteği ile Tobruk'taki Temcilsciler Meclisi tarafından atanan sözde Dışişleri Bakanı Abdulhadi Al-Hweij (al hıveç) , geçen hafta Bingazi'de Yunanistan Başkonsolosu Stavros Venizelos'u ağırladı.



Yunan basını, toplantıda Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının da gündeme geldiğini yazdı.



Haberlere göre Al Hweij (al hıveç), Yunan diplomata Girit ve Tobruk arasındaki deniz bağlantısının kurulmasını istediklerini söyledi. İki ülke arasında askeri ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda Bingazi, Derne ve Tobruk limanlarının açılmasını önerdi.



Yunan basını, Hafter'in deniz bağlantısı konusundaki teklifinin Türkiye-Libya anlaşmasını ortadan kaldırmak için büyük bir fırsat olduğunu yazdı. Haberlerde, Hafter'in resmen tanınması gerektiği vurgulanırken, “Hafter ile ticaretimizi ve ilişkilerimizi her düzeyde, hatta askeri olarak bile geliştirmeliyiz.” İfadeleri kullanıldı.



Ankara ile Trablus arasında imzalanan 27 Kasım Mutabakat Muhtırası, iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarını belirliyor. Amiral Cihat Yaycı'nın çizdiği haritaya göre, Türkiye’nin Marmaris-Fethiye-Kaş kıyı hattı ile Libya’nın Derne-Tobruk-Bardiya kıyı hattı, karşılıklı yer alıyor. Ancak bu hat, şu an darbecilerin elinde yer alıyor.



Libya'nın doğu ve batı olarak ikiye bölünmesi durumunda, Türkiye'nin karşılıklı kıyısı darbecilerin elinde kalacak.