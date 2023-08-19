Dini değerlere saldırı ifade özgürlüğü olarak geçiyormuş! İslamiyet'e yapılan saldırılar durmuyor

Hıristiyan düşmanlığı, Antisemitizim ve İslamifobi... Dünya'nın en tehlikeli fikirleri arasında görülüyor. Son günlerde özellikle İsveç başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine dağılmaya başlayan Kuran-ı Kerim yakma eylemine daha sık rastlanmaya başladı. İsveç makamları ise eylemlere sessiz kalmaya devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde...

POLİS KORUMASINDA KURAN-I KERİMİ YAKMA EYLEMİ

İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi. İran, İsveç polisi kontrolünde gerçekleşen saldırı nedeniyle Stockholm yönetimini uyararak saldırıların durdurulmasını istedi.



İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yine saldırı düzenlendi. Irak asıllı Salwan Momika, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde elinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafıyla Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Polis koruması eşliğinde eylemine devam eden Momika’ya o sırada bir kadın yangın söndürücü tüple müdahale etmeye çalıştı. Ancak polis kadına müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Ortalığın dumanla kaplandığı bölgede Salwan, 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis ile olay yerinden ayrıldı.





İRAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ



İran'ın Stockholm Büyükelçiliği, Irak asıllı Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki olarak yazılı açıklama yayınladı. Stockholm yönetiminin uyarıldığı ve saldırıdan Stockholm yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsveç'ten Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıları durdurması istendi. Açıklamada:

- Son haftalarda İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretler artmış durumda. Bu saldırılar şüphesiz İslam dünyasını ve tüm Müslümanları rahatsız etmektedir. Bu son saldırılardan bir tanesi bugün Büyükelçiliğimiz önünde gerçekleşti. Kutsallara yönelik bu hakaretler tüm kutsal kitaplarca kınanmıştır.



İSVEÇ'E YAPTIRIM SİNYALİ



Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların devam etmesi halinde birçok İslam ülkesinin İsveç'e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulamaya başlayacağının belirtildiği açıklamada: