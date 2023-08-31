Dünya LGBT dayatmasına karşı ayakta

Meksika'da çocuklarını LGBT dayatmasından korumak isteyen aileler protesto düzenledi. Meksika'da aileler, LGBT propagandası yapılan okul kitaplarını yaktı.

Okullarda dağıtılan kitaplarda yer alan içeriklerden rahatsız olan aileler bir araya gelerek okul kitaplarını ateşe verdi.

Söz konusu kitapların Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtıldığına dikkati çeken aileler söz konusu kitapların kullanmasına karşı çıktı.

LGBT dayatmasına karşı protesto yürüyüşü de yapan aileler ellerinde "Eğitime evet, beyin yıkamaya hayır" yazan pankartlar taşıdı. Binlerce ailenin katıldığı gösteri de LGBT karşıtı sloganlar da atıldı.

DÜNYA SAPKINLIĞA KARŞI AYAKTA

LGBTQ+ ABD'de büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Okullarda LGBTQ+ eğitimi verilmesine karşı çıkan ebeveynler, belediye binasından Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi genel merkezine yürüdü. LGBTQ+ topluluğu ve cinsiyetle ilgili eğitim hakkındaki tartışmaların okullardan uzak tutulmasını talep eden göstericilerin LGBTQ+ destekçisi grup ile karşı karşıya gelmesinin ardından göstericiler arasında gerilim arttı ve LGBTQ+ karşıtı 2 kişi gözaltına alındı.