Dünya LGBT dayatmasına karşı ayakta

Küresel tehdit haline gelen emperyalizmin LGBT dayatmasına karşı dünyadan farklı ülkkelerden sesler yükseliyor. Son olarak Meksika'da aileler, LGBT propagandası yapılan okul kitaplarını yaktı.

Dünya LGBT dayatmasına karşı ayakta
Son Güncelleme:

Meksika'da çocuklarını LGBT dayatmasından korumak isteyen aileler protesto düzenledi. Meksika'da aileler, LGBT propagandası yapılan okul kitaplarını yaktı.

 Okullarda dağıtılan kitaplarda yer alan içeriklerden rahatsız olan aileler bir araya gelerek okul kitaplarını ateşe verdi.

Söz konusu kitapların Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtıldığına dikkati çeken aileler söz konusu kitapların kullanmasına karşı çıktı.

LGBT dayatmasına karşı protesto yürüyüşü de yapan aileler ellerinde "Eğitime evet, beyin yıkamaya hayır" yazan pankartlar taşıdı. Binlerce ailenin katıldığı gösteri de LGBT karşıtı sloganlar da atıldı.

DÜNYA SAPKINLIĞA KARŞI AYAKTA

LGBTQ+ ABD'de büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Okullarda LGBTQ+ eğitimi verilmesine karşı çıkan ebeveynler, belediye binasından Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi genel merkezine yürüdü. LGBTQ+ topluluğu ve cinsiyetle ilgili eğitim hakkındaki tartışmaların okullardan uzak tutulmasını talep eden göstericilerin LGBTQ+ destekçisi grup ile karşı karşıya gelmesinin ardından göstericiler arasında gerilim arttı ve LGBTQ+ karşıtı 2 kişi gözaltına alındı.

# LGBTQ # meksika
Çok Okunanlar
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Öne Çıkanlar Akkuyu'da Yapay Deprem Tehlikesi! | Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz'den Dikkat Çeken Deprem Açıklaması Akkuyu'da Yapay Deprem Tehlikesi! | Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz'den Dikkat Çeken Deprem Açıklaması Eskiden diş macunu mu vardı! Eskiden diş macunu mu vardı!