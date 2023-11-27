Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de "İnsani Ara"nın Uzatılmasını Destekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılmasını desteklediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de "İnsani Ara"nın Uzatılmasını Destekliyor

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "'insani ara'nın savaşın sesini azalttığını" kaydetti.

Gazze'de "insani ara"nın devam etmesini desteklediğini aktaran Ghebreyesus, bu süreçte bölgeye sınırlı miktarda tıbbi malzeme, yakıt ve gıdanın girmesine izin verildiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu sürecin sağlık çalışanlarının yanı sıra DSÖ ve ortaklarına, hasta, yaralı ve dehşete düşmüş kişilere destek olmalarına imkan verdiğinin altını çizdi.

"Tek Yanıt Kalıcı Ateşkestir"

Çatışmalara ara verilmesinin, hastanelerdeki çok büyük ihtiyaçların değerlendirilmesinin yanı sıra, bunların acilen tıbbi malzeme ve daha fazlasıyla nasıl stoklanabileceği konusunu ele almaya imkan sağladığına dikkati çeken Ghebreyesus, gıda ve suyun yenilenmesinin, Gazze Şeridi'ndeki hijyen sorunlarının giderilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, "Çatışmalara insani ara verilmesi, her yaştan insanın öldürülmesi ve sakat kalmasını durdurdu. Geçici ateşkes biraz rahatlama sağladı ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdı. Ancak yalnızca bu kazanımlarla yetinemeyiz. Askeri operasyonlar sürdüğü takdirde, kayıplar, acılar, şiddetli tedarik sıkıntıları ve umutsuzluk artacak. Tek yanıt kalıcı ateşkestir. Şimdi. Tek kalıcı çözüm barıştır." ifadelerini kullandı.

# dünya sağlık örgütü # gazze şeridi
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