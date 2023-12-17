Dünyada En Çok Şeker Hastası Hangi Ülkede? İşte Türkiye'nin Sırası...

Başta Voice of America (VOA) olmak üzere batı merkezli yapılan yayınlarda dünyadaki en çok şeker hastasının Çin'de olduğu öne sürülüyor. Ancak araştırmalar nüfus oranları referans alındığında bambaşka sonuçlar elde ediliyor. Öyle ki bu listede Çin il 10'a bile giremiyor.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre dünyada yarım milyarı aşkın şeker hastası bulunuyor. Diyabetin artık her 10 kişiden 1'ini etkilediği biliniyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise artış hızının önü alınamazsa 2045 yılında diyabet hastası 629 milyona ulaşacak.

Nedersiniz.com'da yayınlanan bir listede, ülkelerin şeker hastalarının nüfusa endeksli yüzdelik dilimleri paylaşıldı.

Türkiye 11'inci Sırada

Buna göre Türkiye yüzde 15 şeker hastası nüfusuyla ile listede 11'inci sırada yer aldı. Listede Pakistan ise yüzde 31 ile başı çekiyor.

Pakistan'ın ardından sırasıyla Kuveyt, Mısır, Katar da en çok şeker hastası oranına sahip ülkeler. Malezya, Sudan ve Suudi Arabistan ise yüzde 19'luk oranla 5'inciliği paylaşıyor. Bu ülkelerin ardından sırasıyla Meksika, Papua Yeni Gine ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geliyor.

Kaynak: Nedersiniz.com, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF)