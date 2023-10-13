Dünya'dan Haberler

ABD Hazine Bakanlığı, Rus ham petrolünü belirlenen tavan fiyatın üstünde taşıdıkları gerekçesiyle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki denizcilik şirketine yaptırım kararı aldı.



Yaptırım uygulanan Türk şirketinin Bosphorus (BOSFORUS) tankerinin sahibi YASA Holding olduğu kaydedildi.

Dünyanın Dört Bir Yanından Filistin'e Destek Düzenlendi

Dünyanın dört bir yanında İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.



Türkiye başta olmak üzere, İran, Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan, Yemen, Endonezya, Güney Afrika, Japonya, Hollanda, Fransa ve Venezuela'da halklar Filistinliler için meydanları doldurdu.

Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı Fransa'da polis göstericilere müdahale etti. Paris'te göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

McDonalds İşgalci İsrail Askerleri İçin 5 Yeni Şube Açtı

Türkiye'de 260 şubesi bulunan McDonalds (MEKDANILDS), Gazze'de abluka altında olan Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ederken; işgalci İsrail askerlerine ücretsiz yemek sağlamak için beş ayrı şube açtıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İle Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Görüşmede bir numaralı konu Karabağ idi. Karabağ dışında diğer konularda iki lider tarafından ele alındı.

NATO Akdeniz'de "Nükleer" Tatbikat Yapacak.

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatı Steadfast Noon'un bu yıl Akdeniz, İtalya ve Hırvatistan semalarında yapılacağı açıklandı.

ABD'deki Grevin Maliyeti Artıyor

ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin ekonomik maliyeti artıyor.

Grevdeki toplam sendika üyesi işçilerin sayısı 22 eyalette 30 bini aştı. Grevin maliyetinin 3 haftada 5 milyar 500 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.