Dünya'dan Haberler

ABD'de bir kişi, 6 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.



Şikago eyaletinde 71 yaşındaki katil, 6 yaşındaki çocuk ile 32 yaşındaki annesini müslümah oldukları için defalarca bıçakladı. 26 bıçak darbesi alan çocuk hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda,

Bayern Münihli Futbolcu İçin Sınır Dışı İstemi

Almanya'da Bayern Münihli futbolcu Nasır Mezravi'nin Filistin paylaşımı nedeniyle sınır dışı edilmesi istendi. Mezravi, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade etmişti.

Aliyev Azerbaycan Bayrağını Dalgalandırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında, 19 Eylül'de gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti.



Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehri ile 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Çin Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.



Görüşmede Çin ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna ve Filistin konuları da masaya yatırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak olması dolayısıyla üst düzey ikili temaslar müzakere edildi.

3. Kuşak ve Yol Forum Tarihi Belirlendi

3. Kuşak ve Yol Forumu, 17-18 Ekim'de Pekin'de düzenlenecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping forumun açılış törenine katılarak konuşma yapacak.



Foruma 130 ülke ve 30 uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılacak.