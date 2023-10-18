Dünya'dan Haberler

Asya’dan Afrika’ya, yedi kıtadan haberleri derlediğimiz Dünya Turu var sırada…

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Rusya üniversitelerinde burslu öğrenim için başvuru tarihleri belli oldu.

Rusya’da burslu olarak okumak isteyen öğrenciler için başvuru tarihi belli oldu. Öğrenciler, 15 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. 2023-2024 öğrenim yılı için yapılacak başvurular education-in-russia.com sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Başkenti Pyongyang'ı Ziyaret Etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temasları kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti.

Lavrov, ülkesinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını savunma ihtiyacına tam destek verdiğini belirtti.

Fransa'da 6 Havalimanı Bomba İhbarı Nedeniyle Tahliye Edildi

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'deki havalimanlarında hiçbir uçağın kalkmadığını ve ikinci bir emre kadar uçuşların durdurulduğunu açıkladı

Kırgızistan'ta Türk Devletleri Teşkilatı Medya Toplantısı 

Toplantı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov'un ev sahipliğinde düzenlendi.

ABD'de Bir Cenazeevinde Bulunan Çürümüş Ceset Sayısı 189'a Yükseldi

Colorado eyaletinde bir cenazeevinde, şikayet üzerine yapılan aramada bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a çıktı. Yetkililer arama çalışmalarının sürdüğüne ve sayının artabileceğine işaret etti.

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