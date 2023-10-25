Dünya'dan Haberler

Avrupa Birliği, "İsrail-Filistin çatışmasında şu aşamada ateşkes çağrısı yapmayacağını" açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano (PİİDIR SITANOO), basın toplantısı yaptı. AB'nin şu andaki pozisyonu tarif etti. "Biz İsrail'in yanındayız ve İsrail'in terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.

Avustralya, Ukrayna'ya 20 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağladı

Avustralya Başbakanlık Ofisi’nin Kiev’e yardımları toplam 910 milyon dolara ulaştı. Ek yardım paketinde, Avustralya savunma sanayisi firmaları üretimi taşınabilir röntgen cihazları, 3 boyutlu metal yazıcılar, anti-dron sistemleri ve mayın temizleme ekipmanlarının bulunduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’dan Sırbistan’a Geçti

Başkent Belgrad’da resmi törenle karşılanan Güler, mevkidaşı Milos Vucevic (MİLOS VUCEVİÇ) ile bir araya geldi. Güler görüşmede KFOR’un komutasının Türkiye’ye geçtiğini hatırlattı. Türkiye’nin Sırbistan ile savunma sanayi dahil işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu iletti.

"Türkiye Yeniden Asya Girişimi'nin Merkezinde"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, “Türkiye Yeniden Asya Girişimi'nin merkezinde” dedi. Musa, Asya'nın bütünleşik bir parçası olan Türkiye'nin bugün de köprü işlevini sürdürdüğüne dikkat çekti. Musa, Türkiye'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in 10 yıl önce önerdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ni başından beri desteklediğini, Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden Türkiye ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında ulaştırma bağlantısını geliştirmeyi hedefleyen Orta Koridor Girişimi'nin Kuşak ve Yol ile doğal uyum içinde olduğuna işaret etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ekonomi işbirliğini artırmak hedefleniyor. Türkmenistan, Türk şirketlerinin Rusya'dan sonra en fazla faaliyet gösterdiği ikinci ülke olarak dikkati çekiyor.

Çin, Shenzhou-17 İnsanlı Uzay Uçuşu Görevini Açıkladı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, astronotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie (TANG SENCİİ) ve Jiang Xinlin (ÇAN ŞİNLİN) dünyaya tanıttı.Uzay görevi Tang Hongbo'nun komutasında olacak. Shenzhou-17 insanlı uzay aracının 26 Ekim'de Pekin saati ile 11.14'te fırlatılması planlanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan Atık Suyu İncelemesi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali NGS’de biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa tahliyesine yönelik ilk güvenlik incelemesine başladı. İngiltere, Rusya, Güney Kore ve Çin dahil 11 farklı ülkeden uzmanların yer aldığı UAEA heyeti, hafta sonuna kadar gözlem faaliyeti yürütmeyi hedefliyor. Tahliye sürecinin ilk evresi 24 Ağustos-11 Eylül'de, ikinci evresi ise 5-23 Ekim'de tamamlanmıştı. Üçüncü ve dördüncü evrelerdeki boşaltımlarla, santralden Mart 2024'e kadar toplamda 31 bin 200 ton atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılması planlanıyor.

Antarktika'da İlk Kez Kuş Gribi H5N1 Virüsü Tespit Edildi

Kuş gribi Kuş Adası'ndaki leş yiyici bir kuş türünde görüldü. Bilim insanları, kıtada ilk kez rastlanılan virüsün Antarktika'nın zengin yaban hayatı popülasyonu için yıkıcı etkisi olabileceğini düşünüyor.

PERU'nun En Ünlü Mumyası Juanita'nın Yüzü Bilgisayar Yardımıyla Oluşturuldu

And Dağları’nın zirvesinde 15. yüzyılda bir ritüel için kurban edilen Peru’nun en ünlü mumyası Juanita'nın yapay zeka sayesinde büstü de yapıldı. Perulu ve Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibin İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde oluşturulan büst, Sanctuaries Müzesi'nde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı.