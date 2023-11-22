Dünya'dan Haberler

İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı 2 gazeteci başkent Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi. İlk tören Al Mayadeen TV'nin binası önünde yapıldı. Muhabir Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari için yapılan törene yakınları, meslektaşları, Hizbullah yetkilileri katıldı. Törende gözyaşını tutmayan aileleri, dostları iki gazetecinin tabutlarına sarıldı. Törenin ardından gazetecilerin naaşları, defnedilmek üzere, ambulanslarla Beyrut ve Bekaa vilayetindeki mezarlıklara uğurlandı.

İngiltere Hükümeti Gazze Hakkında Sorular Sorulmasını Engelledi

İngiltere hükümeti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üssündeki Gazze ile ilgili faaliyetler hakkında milletvekillerinin soru sormasını engelledi. Hükümet "ulusal güvenlik" gerekçesiyle askeri operasyonlarla ilgili belirli soruları yanıtlamayı reddetti. Karar Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Tel Aviv'e 30'dan fazla askeri nakliye uçuşu yaptığını ortaya çıkmasının ardından geldi. Savunma Bakanlığı uçuşlardaki kargo ya da personelle ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti.

ABD ve Güney Kore'de Uydu Gerginliği

Pyongyang'ın yeni uydusu, ABD ve Güney Kore'de tedirginlik yarattı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni bir casus uydusunu yörüngeye yerleştirdiğini açıkladı. ABD ve müteffikleri derhal uydunun özelliklerini belirleme çalışmalarına başladı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti devlet televizyonun paylaştığı görsellerde Devlet Başkanı Kim Jong-un'un da fırlatmayı izlemeye geldiği görüldü.

Çin ve Suudi Arabistan Arasında Swap Anlaşması İmzalandı

Çin ile Suudi Arabistan arasında 7 milyar dolarlık 3 yıl vadeli swap anlaşması imzalandı. İki ülkenin merkez bankaları üç yıllık bir anlaşma ile en fazla 50 milyar yuan ya da 26 milyar riyallik bir takas anlaşması üzerinde mutabık kaldı. Büyük enerji ve emtia ihracatçılarıyla yapılan işlemlerde yuan kullanımını teşvik eden Çin, Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Ukrayna'da

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da AB taraftarlarının başlattığı turuncu devrim girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Ukrayna'ya gitti. Kiev yönetimi ile görüştü. Michel, "Ukrayna'yı desteklemek AB'nin en yüksek önceliği" açıklaması yaptı. Aynı gün içinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi. Alman Bakan Almanya'nın gelecek yıl Ukrayna'ya 140 bin adet 155 milimetre top mermisi tedarik etmeyi planladığını kaydetti.

Azerbaycan "2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası'nı" Kabul Eden ABD Senatosu'nu Kınadı

Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada "ABD Senatosunun bu kararı ve Azerbaycan'a yönelik temelsiz eleştiriler, bölgemizde barış ve istikrara yönelik çabalar için ciddi engel oluşturuyor." denildi.

Anketlere Göre Biden'ın Oyları Düştü

ABD'de 2024 Başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan yeni anket Joe Biden'ın, 7 Ekim'den bu yana oylarının düştüğünü gösterdi. NBC News televizyonu tarafından yapılan ankette özellikle Demokrat Partili genç seçmenin, Biden’ı istemediğini ortaya koydu. 10-14 Kasım tarihli anketin sonuçlarına göre, ABD Başkanı verilen destek yüzde 40'ta kaldı. Biden'a, genç Demokratlar arasındaki destek de azaldı.18-34 yaş arasındaki genç seçmen, İsrail'in Gazze saldırılarını ileri yaştaki seçmenlere göre "daha az" destekliyor. Genç seçmenin yüzde 70'i, Washington yönetiminin İsrail'e destek politikasını onaylamıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bağdat'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19'uncusu düzenlenen Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısı kapsamında beraberindeki heyetle Bağdat'a geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü. Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile iki taraftan heyetlerin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı UAEA Yönetim Kurulu Toplandı

Toplantı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor. Gündem İran'ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna’daki nükleer güvenliği olarak açıklandı. İsrail'deki nükleer varlığa ilişkin iddiaların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Hollandalılar Genel Seçimler İçin Sandık Başında

Seçimde 1126 aday ve 26 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden ve Filistin'in haklarını savunan Denk Partisi yükselişte. 42 Türk kökenli adayın da katıldığı seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor. Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

İran'da Atatürk Portreli Halı

İran'ın en değerli halılarının satıldığı tarihi Tebriz Muzafferiye Pazarında halıcılık yapan İran vatandaşı Türk esnaf, Atatürk portresini ipek halıya işledi. Yüksek tavanlı ve tuğladan imar edilmiş Muzafferiye Pazarı, şehrin en güzel kapalı çarşısı olarak biliniyor. Sağlı sollu mağazalarda halı esnafına ev sahipliği yapan pazarda halının her türlüsünü bulmak mümkün. Halı esnafı Behruz Beygleri’nin mağazasının dışında sergilediği Atatürk portresi, pazarda en çok dikkati çeken halılardan biri oldu.