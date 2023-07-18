Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülke sayılarına göre sıralanan Henley Pasaport Endeksi’ne göre, son beş yıldır ilk sırada olan Japonya pasaportu 3. sıraya geriledi. Singapur pasaportu ise dünyanın 227 turistik noktasından 192 ülkeye vizesiz giriş ile dünyanın en güçlü pasaportu oldu.

Üç ayda bir güncellenen endekse göre Almanya, İtalya ve İspanya 190 ülkeye girişle ikinci sıraya yükselirken; 189 ülkeye vizesiz girişle Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, Güney Kore, İsveç ve Japonya pasaportları üçüncü sırada yer aldı.

1 Ocak 2023'te yayınlanan bir önceki endekste 53. sırada yer alan Türkiye ise 50. sıraya yükseldi. Üç basamak yükselen Türk pasaportu ile vizesiz girilebilen ülke sayısı 114 oldu.

Türkiye, kendi sınırlarından vizesiz girişe izin veren ülkeler sıralamasında ise, 90 ülkeden gelen ziyaretçilerin ön vizesiz ülkeye giriş yapmasına izin vererek dünya genelinde 45. sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN ZAYIF PASAPORTLARI AFGANİSTAN, IRAK, SURİYE OLDU

Afganistan, Irak ve Suriye vizesiz seyahatte sadece 27 puan alarak Henley Pasaport Endeksi'nin en alt sıralarında yer almaya devam ederek dünyanın en zayıf üç pasaportu oldu.

ABD ise on yıldır devam eden düşüş eğilimini sürdürerek listede iki sıra daha geriledi ve vizesiz 184 ülkeye girişle 8. sırada yer aldı. ABD, 2014 yılında Birleşik Krallık ile birlikte listenin ilk sırasını paylaşıyordu.

Kaynak: https://www.dunya.com/gundem/dunyanin-en-guclu-pasaportu-belli-oldu-haberi-698740