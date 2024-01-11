Dünyanın En Güçlü ve En Güçsüz Pasaportları Açıklandı! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Henley Pasaport Endeksi, 2024 yılına ilişkin "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeledi.

Henley Pasaport Endeksi, her yıl ülkelerin seyahat belgelerini vizesiz ya da havalimanı vizesiyle kaç noktaya erişim sağladıklarına göre puanlıyor. Japonya, 2023 yılında gerilerde yer alırken bu sene yeniden zirvede yerini aldı.

Listenin başında yer alan ülke halkları, dünya çapında 227 noktadan 194 ülkeye vize olmadan girebiliyor.

Güney Kore 193 noktaya vizesiz seyahatle ikinci sırada Finlandiya ve İsveç'e katıldı.

Dünyanın En Güçlü ve En Güçsüz Pasaportları Açıklandı!

Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda 192 noktayla üçüncü sırada yer aldı.

Birleşik Krallık (BK) geçen seneye göre bu sene iki basamak atladı ve Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte 4. sıraya yerleşti.

Yunanistan, Malta ve İsviçre ise beşinci sırada yer aldı.

Çekya ve Polonya altıncı sırada Avustralya ve Yeni Zelanda'ya katılırken; Macaristan yedinci sırada Kanada ve ABD ile beraber; Estonya ve Litvanya sekizinci; Letonya, Slovakya ve Slovenya dokuzuncu; ve İzlanda 10. sırada yer alıyor.

Kıbrıs ve Lichtenstein (12.) Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya (13.), Monako (14.) ve Andorra (19.) ilk 20'ye giren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

Listenin devamında 32. sırada yer alan Ukrayna'yı 37. sırada Sırbistan, 45. sırada Kuzey Makedonya, 46. sırada Karadağ ve 48. sırada Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu bir dizi Balkan ülkesi takip ediyor.

Türkiye Listenin 52. Sırasında

Moldova 49. sırada yer alırken, Bosna Hersek ve Gürcistan 50. sırada, Türkiye 52. sırada, Belarus 64. sırada, Kosova 68. sırada, Azerbaycan 70. sırada ve Ermenistan 74. sırada yer aldı.

2024'ün En Güçlü 10 Pasaportu

1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya (194) 2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç (193) 3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda (192) 4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK (191) 5. Yunanistan, Malta, İsviçre (190) 6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya (189) 7. Kanada, Macaristan, ABD (188) 8. Estonya, Litvanya (187) 9. Letonya, Slovakya, Slovenya (186) 10. İzlanda (185)

2024'ün En Güçsüz 10 Pasaportu