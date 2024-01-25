Dünyanın en tehlikeli 5 bölgesi! Yabancıları öldürüyorlar...

Hem doğal hem de siyasi nedenlerle dünyanın en tehlikeli 5 bölgesini sizin için derledik.

1- KUZEY SENTİNEL ADASI

Gönüllü tecrit edilmiş yerli halk, yabancılara karşı düşmanca tavır takınabilir. Hatta Sentinel yerlileri, Hindistan hükümeti tarafından korunduğundan, herhangi bir yabancıyı öldürmeleri halinde haklarında dava açılamıyor. 'Dünyanın en izole adası' olarak bilinen bu bölge, Nikobar Adaları yönetim birimine bağlı.

Hatta bir bilgiye göre, 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinden üç gün sonra adaya yardım getirmeye çalışan ve yiyecek taşıyan Hindistan donanmasına ait helikopterlere ada halkı ok ve mızraklarla saldırdı.

Ayrıca 2005 yılında ada halkının tüm yabancıları düşman olarak görüp saldırması nedeniyle adanın doğasını bozmak istemeyen Hindistan hükümeti adayı girişi yasak bölge ilan etti.

2- MADİDİ ULUSAL PARKI

Bolivya'daki Amazon nehri havzasının üst kısmında bulunan Madidi Ulusal Parkı, dünyadaki en zehirli ve agresif faunaya sahip.

Bu parkta yetişen bitkilerden herhangi biriyle temas şiddetli kaşıntıya, kızarıklığa ve baş dönmesine sebep olabilir. Herhangi bir kesik, hatta küçük bir yara bile tropikal parazitlerle enfekte olabilir.

3- CEHENNEM KAPISI

Dünyanın en tehlikeli bir başka noktası da Türkmenistan'da bulunuyor.

'Cehennem Kapısı' olarak bilinen bu bölgedeki çukurda 50 yılı aşkın süredir doğalgaz yanıyor.

1971 yılında jeologlardan oluşan bir ekip, metan gazının yayılmasını önlemek için burayı ateşe verdi ancak bu yangın hiçbir zaman sönmedi ve o zamandan beri de yanmaya devam ediyor.

Son olarak, Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından teklifler olduğunu söyledi.

4- NATRON GÖLÜ

Tanzanya'da bulunan Natron Gölü'nün yüzeyindeki alkali tuz kabuğunun pH değeri 9 civarındadır ve bu durum hayvanların ve insanların derilerinin yanmasına sebep olabilir. Ayrıca gölde yüzmek yasaktır ve eğer girmeye çalışırsanız gölün yüzeyinden yayılan hidrojen sülfit kokusu nedeniyle ölmeniz olasıdır. Suyun sıcaklığı ise 60 dereceye kadar ulaşabiliyor.

'Dünyanın en ölümcül gölü' olarak geçiyor. Suya kan kırmızısı rengini veren bakteriler ise ortalama 26 derece sıcaklığa, ölümcül tuz konsantrasyonuna ve alkaliliğe dayanarak gölde yaşayabilen yegane canlı türü.

5- YILAN ADASI

Brezilya'daki Yılan Adası, hiçbir yerlinin adım atmaya bile cesaret edemediği bir yer olarak tanınıyor. Adanın gerçek adı Ilha da Queimada Grande'dir ve Brezilya hükumeti, insanların ziyaret etmesini yasa dışı hale getirdi. Ada, dünyadaki en ölümcül yılanlardan biri olan engereğin bir türü olan altın mızrak uçlu yılanlarla dolu. Mızrak başlı yılan, bir insanı tek ısırığıyla 50 dakikada öldürebilme gücüne sahip. Adadaki deniz feneri, adaya yaklaşmaya çalışan insanların olup olmadığını kontrol etmek için orada bulunuyor.