Ekmek ve Un İsrafına Karşı Önlem

İran Un ve Ekmek İzleme Merkezi'nin son açıklamalarına göre ekmek İran halkının en çok tükettiği gıdalar arasında yer alıyor. Bu da beraberinde un tüketiminde de artışı getiriyor. Ancak, son dönemde İranlı fırıncılar ekmek israfını önemli ölçüde azaltmak ve un tüketiminden tasarruf etmek amacıyla yeni teknolojiler kullanmaya başladı.

İran'da en çok tüketilen ve popüler olan ekmek türü ise lavaş… Lavaş, kalınlığı yaklaşık üç milimetre, ince ve çıtır bir ekmek. Aynı zamanda mayasız hamurdan üretiliyor. Lavaş için tam otomatik ekmek makinelerinin kullanımı yaygınlaştırıldı. Uzun süredir de Ermenistan, İran ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleri onu somut olmayan miras olarak tescil ettirmeye çalışıyor. İran’da lavaşlar tam otomatik makinelerde üretiliyor.

“Maaliyetler Azaltılacak”

Söz konusu ekmek makinesinin ana üreticilerinden Azerbaycan Afkhami Endüstriyel Grup'un Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Alirıza Ekberniyan “İran'da ekmek üretimine yönelik tam otomatik makinelerin üretim süreci, önce yarı mekanik makinelerin üretilmesiyle, sonra yavaş yavaş ve zaman geçtikçe tam otomatik makinelerin üretimine ulaştı. Unun değerli olması ve israfın önlenmesi ihtiyacı nedeniyle artık İran'daki fırın üniteleri hızla tam otomatik makinelerle donatılıyor. Öte yandan bazı fırın birimleri artık ekmek üretmek için çok fazla para harcamak zorunda kalmıyor ve harcamalarından önemli ölçüde tasarruf ediyorlar.” dedi.

İranlı aileler arasındaki ekmek tüketimindeki artışa atıfta bulunan Ekberiyan, “Yetkililer tarafından da desteklenen fırın ünitelerinin mekanizasyonu, ekmek kuyruklarını azaltacak ve üretimin hijyenini artıracak. Ancak yüksek talebi karşılamak için bu makinenin üretim hatlarının İran'da çoğaltılması gerekiyor. Bazı Rus şirketler de benzer makinelerden üretiyor. Son dönemde İran ve Rusya tarafları arasında tam otomatik cihazların üretiminde işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor. Rus tarafı da İran'ın bu cihazların yapımındaki deneyimlerini göz önünde bulundurarak iki ülkenin özel sektörleri arasında ortak bir işbirliği kurulmasına ilgi duyuyor.” İfadelerini kullandı.