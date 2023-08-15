Ekvador'da seçimler gelmeden üçüncü siyasi de öldürüldü! Siyasiler panik içinde

Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ülkede genel seçimler öncesinde öldürülen siyasetçi sayısı 3’e yükseldi.

EKVADOR'DA SİYASİ CİNAYETLER DEVAM EDİYOR

Güney Amerika ülkesi Ekvador, seçimlere günler kala devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik düzenlenen suikastin ardından yeni bir cinayetle sarsıldı. Kolombiya sınırındaki Esmeraldas'ta Yurttaş Devrimi Hareketi'nin yerel lideri Pedro Briones, dün evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Partinin devlet başkanı adayı Luisa Gonzalez yaptığı açıklamada, Briones'in ailesine baş sağlığı dileyerek, “Ekvador, en kanlı dönemini yaşıyor” dedi. Partinin kurucusu eski Devlet Başkanı Rafael Correa da yaptığı açıklamada, "Esmeraldas'ta bir meslektaşımızı daha öldürdüler. Yeter artık" ifadelerini kullandı.



Polis tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yerel medyada yayınlanan haberlerde 2 silahlı saldırganın olayın ardından motosikletle kaçtığı belirtildi.

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler dikkat çekti:

- Revolución Ciudadana'dan (RC5) Esmeraldas Pedro Briones'in siyasi lideri, eski meclis üyesi Paola Cabezas tarafından bir kurşunla doğrulandığı gibi, San Mateo mahallesinde suikasta kurban gitti. Daha önceki bilgilere göre, Briones bir parkta silahlı kişilerce yakalandı.

SEÇİM ÖNCESİ ÜÇÜNCÜ SUİKAST

Briones’e yönelik saldırı ülkede 20 Ağustos'ta yapılacak erken genel seçimleri öncesinde siyasetçilere yönelik düzenlenen 3’üncü suikast oldu. Manabi eyaletinde 23 Temmuz'da Manta kenti Belediye Başkanı Agustin Intriago, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio da başkent Quito'da 9 Ağustos’ta düzenlenen suikastle öldürülmüştü.



