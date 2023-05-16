Elon Musk Soros'u bakın kime benzetti?

Twitter'ın ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, turuncu devrimlerin finansörü, George Soros hakkında "Magneto'yu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Musk attığı tweette, "Soros bana Magneto'yu hatırlatıyor." dedi.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Gazeteci Brian Krassenstein Musk'ın benzetmesini yorumlayarak, iki karakterin de Holokost'tan kurtulmuş ve bu deneyimin dünya görüşünü şekillendirdiğini öne sürdü. Krassenstein, "Aynı zamanda bir Holokost mağduru olan Soros iyi niyeti nedeniyle durmaksızın saldırıya uğruyor ve bazı Amerikalılar sırf bu siyasi bağlantılara katılmadıkları için kötü olduğunu düşünüyorlar" diyerek Soros'u savunmaya çalıştı.

Bu yorum sonrası Musk, ifadesini daha açık hale getirdi. Musk şu ifadeleri kullandı:

- İyi niyetli olduklarını varsayıyorsun. Onlar değil. Medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyor. Soros insanlıktan nefret ediyor.

You assume they are good intentions. They are not. He wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

MAGNETO KİMDİR?

Marvel'ın yaptığı X-men çizgi romanında kötü karakterdir. Magneto, demiri bükebilen ve insanlığı yok etmek isteyen mutant bir karakterdi. Stan Lee'nin yarattığı karakter, insanlığa karşı mutantları savunmaktadır.