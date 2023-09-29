Elon Musk TEKNOFEST'e Mi Katılacak

Elon Musk, TEKNOFEST'te yarışan tüm takımları tebrik ederek "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını ele almayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Elon Musk TEKNOFEST'e Mi Katılacak

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini söyleyerek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

# Elon Musk # teknofest
Çok Okunanlar
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler!
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler!
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Öne Çıkanlar Emekli ve Memurlardan Hükümete Zam Çağrısı! - Ulusal Kanal Ana Haber Emekli ve Memurlardan Hükümete Zam Çağrısı! - Ulusal Kanal Ana Haber Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler! Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler!