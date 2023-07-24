Elon Musk Twitter'ın kuşunu uçurdu! Twitter'ın adı mı değişti? Twitter'ın yeni ismi neden X oldu?

52 yaşındaki milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beridir yapmadığı değişim kalmadı. Son olarak ise Twitter'ın simgesel olan kuşunu uçurdu. Elon Musk Twitter'ın adını ve uzantısını değiştireceğini 2 gün önce söylemişti. Merak edilen ise yeni simgesinin ne olacağı oldu.

Uzay meraklısı Elon Musk kendisini ifade eden bir platforma dönüştürdüğü Twitter'ın adını bugün itibariyle değiştirdi. 2005'ten bu yana kurulan Twitter sosyal medya platformunun simgesi olan kuş artık yok.

TWİTTER'IN ADI MI DEĞİŞTİ?

Elon Musk kişisel hesabından Twitter'ın yeni adının ve simgesinin X olduğunu duyurdu. Matematikte bilinmeyen anlamına gelen X yapması kafaları karıştırdı. Musk aynı zamanda uzantıda da Twitter yazısı yerine X.com'u kullandı.

Twitter'ın genel merkezine yansıtılan X işaretli bir fotoğraftan sonra kullanıcıların uzantılarına kadar genel bir opsiyonlu değişime imza attı.

TWİTTER'IN ADI NEDEN X OLDU?

Threads uygulamasına rağmen Twitter'a olan ilgi düşmedi. Elon Musk sınırlandırmalarına ve değişimlerine devam edeceğini belirtti.

X Elon Musk'ın en büyük takıntısı olan bir simgedir. Uzaya olan merakı ve teknoloji gelişiminin öncüsü olarak bilinmeyen anlamına gelen X'i kullanması kullanıcıları şaşırtmadı. Ayrıca sahibi olduğu Space X'teki X'ten de geldiği düşünülüyor.