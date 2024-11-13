Elon Musk X'ten çekiliyor mu?

Guardian gazetesi, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda (eski adıyla Twitter) bulunan resmi hesaplarında paylaşım yapmayı bırakma kararı aldığını duyurdu.

Gazete, "rahatsız edici içeriklerin" sıklıkla yer aldığı platformun artık bulunmak için uygun bir mecra olmadığını belirtti.

Guardian'ın açıklamasında, platformda uzun süredir kaygıya neden olan içerikler arasında aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı söylemler olduğu vurgulandı.

ABD başkanlık seçim sürecindeki haber ve paylaşımlarının bu kaygıları artırdığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: