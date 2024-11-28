Elon Musk'tan cinsiyetçi TikTok yorumu: "Erkek arkadaşınız TikTok kullanıyorsa, o erkek değil kız arkadaşınızdır"

Sosyal medyanın, özellikle gençler ve genç yetişkinler üzerindeki etkisi oldukça büyük. TikTok gibi platformlar, kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri ve sosyal etkileşimde bulunmaları için farklı bir alan sunmaktadır.

Türkiye'de TikTok'un popüler hale gelmesiyle birlikte, içerikler çoğunlukla eğlenceli olsa da, gündüz kuşağı programlarına katılan bireylerin kaybolan eşlerini arama çabaları, TikTok'tan tanışmalar sonucunda kayıpların yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu durum, TikTok’un insanların eğlenip tanıştıkları veya farklı ilişkiler geliştirdikleri bir mecra haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Bunun yanında, sosyal medyanın bazı olumsuz yönleri de var. Özellikle insan ilişkileri açısından yüzeysel etkileşimler ve "sosyal onay" arayışı gibi dinamikler ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de bu alanda yapılan içerikler ve sosyal medya kullanımı, cinsiyet rolleri ve ilişkiler hakkında da belli önyargılara ve düşüncelere yol açabiliyor.