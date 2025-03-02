Elon Musk'tan dikkat çeken BM ve NATO çıkışı
Elon Musk'tan dikkat çeken NATO ve BM çıkışı! Elon Musk ABD'nin NATO ve BM'yi terk etmesini öneren bir paylaşıma "katılıyorum" cevabını verdi.
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Elon Musk ABD'nin NATO ve BM'yi terk etmesini öneren bir paylaşıma "katılıyorum" cevabını verdi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Kuzet Atlantik Ticaret Antlaşması'ndan (NATO) çekilmesi fikrine, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başında bulunan milyarder Elon Musk da katıldı.
Bir kullanıcının ABD'nin bu örgütlerden çekilmesinin zamanı geldiğine dair paylaşımına, "katılıyorum" yorumunda bulundu.
I agree https://t.co/ZhjBXCTQfp— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2025