Emperyalizme direnen Mali'den tarihi karar! Fransızca artık resmi dil değil

Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı.

Cezayir'in güneyinde yer alan Sahel Bölgesi'nde yer alan Batı Afrika ülkesi olan Mali Cumhuriyeti'nde 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili oldu.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Emperyalizme karşı mücadele eden Mali bölücü terörden etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Malili Bakan Atatürk'ü örnek aldıklarını söylemişti.

UWİDATA'nın düzenlediği "Yaptırımlar ve Çok Kutupluluğun Kavşağında Mali" isimli Çalıştay'da Mali Yeniden Yapılandırılma Bakanı İbrahim İkassa Maïga ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray bir araya gelmişlerdi.

Malili Bakan burada yaptığı konuşmada, "Büyük Atatürk hepimize örnek" ifadelerini kullanmıştı.

Koray da "Mali'nin başarısı Afrika’nın emperyalizme karşı başarısı olacaktır. Vatan Partisi olarak sonuna kadar Mali’nin yanındayız.” sözleriyle Mali'nin Fransa'ya karşı direnişini desteklediklerini belirtmişti.

Vatan Partisi'nin çalışmalarıyla Mali'deki Dullar ve Ava Keyta Hareketi ile Diyarbakır Anneleri internet ortamında bir araya gelmiş ve emperyalizm destekli bölücü teröre karşı birlik mesajı vermişlerdi.