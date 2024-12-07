En çok aranan o tetikçi yakalandı

Kolombiya'da La Muñeca” (Oyuncak Bebek) lakabıyla tanınan kiralık katil Karen Rodriguez (23), bir dizi cinayet ve eski sevgilisinin pusuya düşürülerek öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklandı.

Sözcü'nün haberine göre; uyuşturucu mafyaları için tetikçilik yapan Rodriguez’in bir suikast çetesini yönettiği ifade edildi.

KANLI TUZAK

Rodriguez, eski erkek arkadaşı Deyvy Jesus’un 23 Temmuz’da pusuya düşürülüp öldürülmesinin ardından tutuklandı.

Magdalena Medio Polisi'ne göre, Rodriguez, para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle Jesus’u buluşmaya çağırdı. Ancak Jesus, buluşma yerinde motosikletli saldırganlar tarafından öldürüldü.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Rodriguez ile birlikte “Gorda Sicaria” lakaplı 24 yaşındaki Paula Valentina Joya Rueda ve “Leopoldo” olarak bilinen bir suç ortağı da gözaltına alındı.

Operasyonda bir revolver ve 9 mm tabanca ele geçirilirken, silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.