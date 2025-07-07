Endonezya’da şiddetli yanardağ patlaması!

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında ortaya çıkan aşırı sıcak gaz bulutları yanardağın yamaçlarından aşağı doğru ilerlerken, kül ise çevredeki köylere yayıldı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi’nin açıklamasına göre, Doğu Flores bölgesindeki yanardağda 18 Haziran’dan bu yana süren patlamalar devam ediyor.

Yerel saatle 01.05’te gerçekleşen son patlamayla birlikte, kül bulutları 18 kilometre yüksekliğe kadar çıktı. Şiddetli volkanik olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

18 Haziran’daki patlama sonrası alarm seviyesi en üst düzeye yükseltilmiş ve risk bölgesi 7 kilometreye çıkarılmıştı.

1584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, bölgede "Lewotobi Perempuan" olarak bilinen ikiz yanardağlardan biri. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki bir ülke olarak yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Kasım 2024’te aynı yanardağda yaşanan patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.