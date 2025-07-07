Endonezya’da şiddetli yanardağ patlaması!

Endonezya’nın Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’ patladı. Kül bulutları 18 kilometre yüksekliğe ulaşırken, bölgedeki köyler kül yağmuruna maruz kaldı. Can kaybı bildirilmedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Endonezya’da şiddetli yanardağ patlaması!
Yayınlanma:

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında ortaya çıkan aşırı sıcak gaz bulutları yanardağın yamaçlarından aşağı doğru ilerlerken, kül ise çevredeki köylere yayıldı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi’nin açıklamasına göre, Doğu Flores bölgesindeki yanardağda 18 Haziran’dan bu yana süren patlamalar devam ediyor.

Yerel saatle 01.05’te gerçekleşen son patlamayla birlikte, kül bulutları 18 kilometre yüksekliğe kadar çıktı. Şiddetli volkanik olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

18 Haziran’daki patlama sonrası alarm seviyesi en üst düzeye yükseltilmiş ve risk bölgesi 7 kilometreye çıkarılmıştı.

1584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, bölgede "Lewotobi Perempuan" olarak bilinen ikiz yanardağlardan biri. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki bir ülke olarak yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor.

Kasım 2024’te aynı yanardağda yaşanan patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

endonezya yanardağ
Günün Manşetleri
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
ORMAN YANGINLARINDA YENİ GELİŞME
6 AYDA 18 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ
METAN GAZINDAN ETKİLENEN 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
METAN GAZI ZEHİRLENMESİ SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLDU
TARIMDA TARİHİ ZİRVE!
18 BİN ŞİRKET ZARARDAN KARA GEÇTİ
MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI
Çok Okunanlar
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte
800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Migros duyurdu: Bir alana bir hediye! Migros duyurdu: Bir alana bir hediye!
Japonya sallanıyor! Japonya sallanıyor!