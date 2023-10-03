Enver Paşa'nın Adı Karabağ'da Yaşatılacak

Azerbaycan, yasa dışı Ermeni güçlerden temizlenen Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde bir caddenin adını 'Enver Paşa' olarak değiştirdi.

Enver Paşa'nın Adı Karabağ'da Yaşatılacak

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

Bir Caddeye "Enver Paşa" Adı Verildi

Azerbaycan, yasa dışı Ermeni güçlerden temizlenen Hankendi'de bir caddenin adını "Enver Paşa" olarak değiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı duyurulmuştu.


Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

# Hankendi # Ermenistan # Karabağ # Azerbaycan
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